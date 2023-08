Åpenhet om eierskap

Det er ikke riktig, som Inge Degnepoll (Ap) insinuerer, at Stendi skjuler hvem som er eiere. Den informasjonen finnes på våre nettsider. Der vil du også se at vi bare i Vestland fylke står for god omsorg til mange innbyggere, så helt overflødige er vi vel heller ikke?