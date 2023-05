40 millionar takk for bidraget ditt til litt meir tid!

Det er ei kjent sak at alle moner dreg. I årets Krafttak mot kreft har alt frå kronerulling til milliongåver bidrege til at me til no har samla inn nærare 40 millionar kroner. Det er veldig godt nytt for kreftpasientane i framtida!