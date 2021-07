Går inn i ny rolle i Eid

Sport

Ifølgje NFF Sogn og Fjordane ønskjer kretsen å få med fleire klubbar for å utvikle jente- og damefotballen i Sogn og Fjordane, og i 2021 er det difor sett av 125.000 kroner til prosjektet og satsinga på trenarrettleiar i jentefotballen. Stryn, Jotun, Sandane og Førde har allereie vore med i prosjektet, og no er det klart at også Eid Fotball er med og har oppretta ei ny stilling som trenarrettleiar i jentefotballen. Stillinga er det Henning Haugen som har fått.