Like utanfor pallen

Sport

Europacup sesongen er over, men dei norske alpinistane er framleis i gong. Sist veke gjekk NM og fis-renn av stabelen på Oppdal. Der tok Andrine Englund Mårstøl (Haugen IL) bronsemedalje under NM for senior og køyrde også inn til ein andreplass under eit fis-renn.