Sport

Tysdag var alpinistar i USA samla på Snowbird Ski And Summer Resort, USA, og det var klart for to universitetsrenn. Blant alpinistane som stod på startstreken var Åge Solheim (Haugen IL), i tillegg til fleire andre norske alpinistar. Begge dei to renna tysdag var slalåmrenn, og det skulle bli fleire gode resultat på dei norske, inkludert Åge.