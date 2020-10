Kjekt med 18 timar handball i haustferien

Sport

I haustferien har det vore runde 37 klubbar i Norge som har fått gjennomført årets Rema 1000 handballskule. I Region Vest er det sju handballklubbar som har arrangert handballskulen i veke 40 eller 41 for barn som allereie speler handball eller som har lyst å prøve for første gong. Som den einaste i klubben i Nordfjord, har Eid IL Handball arrangert Rema 1000 handballskule på Nordfjordeid for barn mellom seks og tolv år.