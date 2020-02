Tapte knipent mot topplag

Sport

– Vi viser at vi kan spele jamt mot dei beste. Når vi speler på vårt beste er det veldig bra, og vi må ta med dei gode periodane vidare og heve oss slik at dei vert lenger. Vi gjere ein veldig god andre omgang, spesielt då vi tar dei igjen. Det vart veldig spennande på slutten, men så gjere vi nokre dumme feil, sa trenar Geir Dale, rett etter at Eid hadde tapt 26–28 heime mot Årstad som ligg på andreplass på tabellen i 3. divisjon.