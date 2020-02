Best av dei norske

Sport

Nor-Am Cupen er i desse dagar på plass i Mont Edouard i Canada. Måndag køyrde Åge Solheim frå Haugen IL i mål til ein 18.-plass i slalåmen, nest beste av dei norske alpinistane.

Tysdag var det klart for endå eit slalåmrenn. I første omgang køyrde Åge i mål på tida 56.05, medan han i finaleomgangen køyrde i mål på 58.61. Med ei totaltid på 1:54.66, vart det ein sterk 14.-plass på Åge i slalåmen tysdag. Alpinisten frå Haugen IL var etter to omgangar totalt 5.79 bak vinnaren Jett Seymour frå USA som vann til slutt med over sekundet ned til andreplassen Simon Fournier frå Frankrike.

Med 14.-plassen vart Åge den beste norske alpinisten i rennet. Nest beste norske alpinist vart Gustav Rosberg Voello på ein 16.-plass, 6.66 bak vinnaren frå USA.