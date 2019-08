Møter Sogndal seinare i dag

Sport

Heia sine jenter vann kampen 2-1, etter avgjerande scoring av Renate Barvåg Leivdal, same spelar som sette inn den avgjerande scoringa I 16-delsfinalen.

Tok leiinga

Heia tok leiinga i kampen etter vel åtte minutts spel. Utlikninga til Nordhordland BK kom berre minuttet seienar. Minuttar før dommaren bles av kampen avgjorde Renate Barvåg Leivdal kampen for Heia IL, som med det er klare for kvartfinale i B-sluttspelet . I kvartfinalen er det eit anna lag frå Sogn og Fjordane som står på motsette banedel, nemleg Sogndal som vann 1-0 over Fet IL i 8-delsfinalen. I 16-delsfinalen slo Sogndal Strindheim IL med same siffer, 1-0. Kampen mellom dei to laga startaR klokka 12.45.