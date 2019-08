Linnea og Ida representerte Norge

Sport

Tysdag var det klart for vennskapskamp mellom Norge og Verda på sjølvaste Finalebana under Norway Cup. Linnea Lillestøl og Ida Flatebø Holmøy hadde bytta ut Heiadrakta med ei gul drakt for anledninga. Dei to som til vanleg representerer Heia jente 14, var nemleg blant spelarane som var tatt ut til å spele på Norge sitt lag, og fekk med det eit møte med både nasjonale og internasjonale spelarar frå mellom anna fotballnasjonen Brasil.