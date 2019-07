Slik gjekk det på triatlonen

Sport

Laurdag var det klart for triatlon i Selje då Selje Challenge 2019 gjekk av stabelen. Ifølgje Jan Vidar Smenes, som er blant dei som er med å arrangerer triatlonen, var det rundt 35 til 40 frivillige som var med og står på for at det heile skal gå rundt. På start stod rundt 50 til 60 deltakarar klare for å ta fatt på løypa.

– Det er veldig variert når det gjeld alder. Den yngste på lag er rundt 15 år, medan den eldste er kanskje opp mot 65-70 år. Det er kjekt at vi klarer å fange breidda. Hovudmålet vårt er at vi skal fange breitt, og ikkje berre vere ein elitekonkurranse, sa Smenes til Fjordabladet dagen før dagen.

Pause i fjor

I fjor hadde Selje Challenge pause, og ifølgje Smenes var dette grunna nye reglar når det gjeld triatlon. Reglane er no mykje strengare enn tidlegare, og det er mellom andre kome nytt krav om skulerte løypevakter. Grunna dei nye reglane vart også løypa endra i år. Tidlegare gjekk den gjennom sentrum for å skape litt liv, men i år vart dette droppa. Det heile starta med rundt 500 meter med symjing langs Seljesanden. Det skal seiast at det var rundt 12 grader i vatnet. Deretter var det over seks kilometer med sykling til Sandvikseidet som stod på agendaen. Det heile vart avslutta med 1,8 kilometer løp eller gonge opp til Tarvaldseggja som ligg 645 meter over havet.

Resultat

Kvernevikings frå Flatraket stakk av med lagsigeren på 00:49:11. Andreplassen gjekk til Marinejegerene frå Førde med 00:53:45, medan Team Balur-Selje fekk tredjeplass med tida 01:04:53. I kvinneklassa var det Vosica Radka som tok sigeren med tida 00:52:47. Carina Skorpen frå Ålesund kom i mål på 01:01:23 og tok andreplass. Tredjeplassen gjekk til Ragnhild Torp frå TSO Sykkel på tida 01:03:13. I herreklassa var det Knut Vikebakk som representerte Ulsteinvik som stakk av med sigeren. Han kom i mål på tida 00:45:19, og hadde dagens bestetid. Jørund Hammersvik frå Førde IL kom i mål like bak på tida 00:45:51 medan Kjetil Heinåli frå Isfjorden IL tok tredjeplass på 00:47:22.

På start stod også ordførarkandidatane Siri Sandvik, Paul Jakob Helgesen og Alfred Bjørlo. Kampen mellom Helgesen og Bjørlo enda med siger til førstnemnde denne gongen. Helgesen kom i mål på tida 00:58:06 og kom på 13.-plass, medan Bjørlo kom på 18.-plass med 01:06:08. Siri Sandvik kom på 8.-plass i kvinneklassa på tida 01:38:00.

Tabell Lag

Lag/namn Klubb Tid Plassering Kvernevikings: Martin Lars Kvernevik John Kvernevik Egil Holvik Flatraket Bli kjent fondet 2020 00:49:11 1 Marinejegerene: Einar Bye Roselinn Taklo Dag Inge Gjerland Førde 00:53:45 2 Team Balur-Selje: Anita Hoddevik Maj-Britt Aam Hamre Mona Austring Selje Bli kjent fondet 2020 01:04:53 3 Girls on top: Hege T. Aarsheim Kristin S. Sandbak Anita Heier 01:08:41 4 Kirkens Nødhjelp: Kenneth Pedersen Erling J. Aabø Jon Inge Sigerland Selje 01:19:37 5

Tabell kvinneklassa

Namn Klubb Tid Plassering Vosica Radka 00:52:47 1 Carina Skorpen Ålesund 01:01:23 2 Ragnhild Torp TSO Sykkel 01:03:13 3 Hege Leikanger 01:05:07 4 Ann-Charlotte Jansson Team Jansson 01:13:24 5 Hanna Aardal Bergen 01:18:07 6 Elin Leikanger Stårheim 01:22:46 7 Siri Sandvik Stad AP 01:38:00 8

Tabell herreklassa