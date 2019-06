Uavgjort mot Studentspretten

Sport

Lenge såg det ut til at kampen mellom nummer to og fire på tabellen skulle ende uavgjort. Simen Lefdal scora Eid sitt mål på eit frispark ti minutt før full tid. Studentspretten utlikna fire minutt på overtid, då Øystein Østvik raga høgst på eit perfekt slått innlegg. Surt for Eid å tape på overtid, men kanskje rettferdig i og med at dei to laga hadde kvar sin omgang. Studentspretten den første, medan Eid var best etter pause.

I ein annan kamp i Kretsligaen fredag kveld trygga Årdal sin plass på toppen av tabellen, då dei slo Kaupanger 4-1 på bortebane. Bremanger – Stryn, Tornado Måløy – Høyang og Førde - Syril blir spelt i morgon, laurdag 22. juni, medan Florø 2 - Dale spelar på Florø kunstgras søndag.

Meir frå oppgjeret mellom Studentspretten og Eid i avisa tysdag.

Kampfakta

Studentspretten – Eid 1-1 (0-0)

Sognahallen

Dommar: Rolf Kåre Almenning, Florø SK.

Ass. Dommarar: Jarle Andersen, Syril IL, og Endre Stedje, Sogndal IL

Gule kort: Ove Andre Balsnes, Petja Cink og Kristian Lefdal, alle Eid IL

Mål:

80. min. 0-1 Simen Lefdal

94. min. 1-1 Øystein Riksheim Østvik

Eid: Simon Andre Gimmestad, Petja Cink , Håvard Holmøyvik, Ove Andre Balsnes, Joakim Frislid Vedvik, Thomas Holmøyvik Starheim, Johan Pasit Skorge, Marius Endestad Henriksen, Simen Lefdal, Mads Wie og Kristian Lefdal.

Innbyttarar: Daniel Haus, Jonas Heggen Trosdahl, Ole-Andreas Aarvik og Henning Haugen

Studentspretten: Tor Erik Eide, Rainer Pando, Ruben Kvalsvik, Øystein Riksheim Østvik, Vidar Eikeland Øvregard, Aleksander Belland Eriksen, Nikolai Bråta Strømstad, Thomas Gabriel Minde, Pål Madsen Gundegjerde, Magnus Følling Bjørvik og Adrian Skjoldal Lindstad.

Innbyttarar: Lars Christian Lindsay Lundhøj, Martin Svarstad, Fredrik Røed, Markus Sletteland Sigvaldsen, Olav Ulrik Underdal, Steffen Olsen og Ådne Onarheim.

Resultat Kretsligaen:

Studentspretten – Eid 1-1

Kaupanger – Årdal 1-4

