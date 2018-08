Landsskyttarstemnet i gang

Sport

Landsskyttarstemnet er unikt ved at jenter og gutar, menn og kvinner, frå 11 år til over 90 år konkurrerer i same klassar. Eldste skyttar på årets LS er 93 år. Det knytast også i år stor spenning til om vi får skyttardronning eller skyttarkonge. På dei tre siste landsskyttarstemner har vi fått to skyttardronningar, sjølv om kvinnene utgjer bare ca. 20 prosent av skyttarane, seier Vestvik.

Fullt hus

Sjølv om det vert vist enormt mykje god skyting, er det beste enkeltresultatet så langt er det Fredrik Taklo i klassen Eldre rekrutt som står for. På 100-metersbanen vart det fullt hus, 250 poeng for skyttaren frå Hundeide skyttarlag. Det skal også nemnast at Bertel Oddne Mjellem, Hyen skaut 30/17 på grovfelten. Her er så langt Johanna Reksten, Nordbygda og Rand, med 29/16 den av skyttarane frå Sogn og Fjordane som har det nest beste resultatet.



Baneskyting:

Klasse 3: Alf Roger Muldsvor, Nordbygda og Rand 237, Asle Helge Hundeide, Hundeide 236, Marie Alme, Nordbygda og Rand 235, Ann - Kristin Sætre, Hundeide 232, Roger Aaland, Nordbygda og Rand 231, Silje Veronica Ludvigsen, Nordbygda og Rand 229, Geir Magne Muldsvor, Nordbygda og Rand 227, Olav Marius Aa, Hyen 227, Terje Lundebrekke, Stadlandet 226, Rolf Magne Hellevang, Nordbygda og Rand 226, Ruben Olai Tytingvåg, Nordbygda og Rand 220,



Klasse 2: Håkon Frivik, Ålfoten 241, Ole Kristian Aasen, Haugen 232, Knut Muldsvor, Nordbygda og Rand 226, Sigurd Muldsvor, Nordbygda og Rand 221.

Klasse 1: Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda 238, Marit Straume, Hyen 237.

Klasse Veteran 55 år: Leiv Reksten, Nordbygda og Rand 244, Arild Fure, Stryn 241, Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand 241, Odd Hestenes, Bryggja 238, Roald Svoren, Bryggja 238, Andreas Røyrvik, Hyen 237, Kjell Magne Åshamar, Hundeide 227, Magne Nesheim, Eidsbygda 223.



Klasse Veteran 65 år: Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 249, Magne Skårbø, Stadlandet 246, Odd Peter Skinlo, Hyen 246, Helge Bruvoll, Ålfoten 243.

Klasse Veteran 73 år

Peder Holme, Hyen 246,

Klasse Eldre Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 250, Stian Skeistrand, Eidsbygda 247, Odd Helge Muldsvor, Nordbygda og Rand 244, Madelen Sævareid, Gula 243, Jakob Lotsberg, Nordbygda og Rand 243.



Feltskyting

Klasse 5: Bertel Oddne Mjellem, Hyen 30/17, Johanna Reksten, Nordbygda og Rand 29/16, Geir Kjetil Aa Hope, Hyen 28/17, Torleiv Straume jr., Hyen 28/17, Arve Halsteinslid, Haugen 27/11, Ole Arild Aa, Hyen 18/15, Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand 2/1.

Klasse 4: Roger Nesheim, Eidsbygda 29/19, Jan Ove Lotsberg, Nordbygda og Rand 28/18, Regine Nesheim, Eidsbygda 28/16, Bjørn Ove Muldsvor, Nordbygda og Rand 27/12, Atle Lotsberg, Nordbygda og Rand 27/12, Arild Straume, Hyen 26/12, Per Tore Taklo, Hundeide 25/11, Alf Erik Røyrvik, Hyen 24/7.



Klasse 2

Ole Kristian Aasen, Haugen 25/10, Sigurd Muldsvor, Nordbygda og Rand 24/11, Knut Muldsvor, Nordbygda og Rand 22/10, Oda Constanse Ludvigsen, Nordbygda og Rand 21/7.



Klasse 1

Anne Linn Røneid, Knipenborg 29/15, Stian Hellebust, Sogndal 26/11, Børge Gudvangen, Sogndal 25/11, Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda 25/8, Jan Terje Bjørnetun, Farnes 22/7, Arild Fossøy, Leikanger 17/2, Trond Chr. Olsen, Tønjum 14/4, Ann Karin Ellingsen, Oppedal/Brekke 10/2, Liv Turid Neshagen, Tønjum 8/2,



Klasse Veteran 73 år

Svein Hoem, Stryn 30/23, Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 28/15, Peder Holme, Hyen 25/17.



Klasse Rekrutt: Daniel Matias Mjellem, Hyen 29/13, Marte Skeistrand, Eidsbygda 28/6, Torstein Straume, Hyen 26/13, Ole Kristian Lødemel, Hornindal og Markane 25/13, Lars Rune Mjellem, Hyen Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide 21/6, Rasmus Hellevang, Nordbygda og Rand 14/4.



Klasse Junior

Kristian Lotsberg, Nordbygda og Rand 28/18, Sara Muldsvor, Nordbygda og Rand 2/0.



Klasse Eldre Junior

Vegard Taklo, Hundeide 10/1.