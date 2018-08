Eid tapte oppgjeret mot Florø 2

Sport

Kampen var knappe halvtimen gamal, 34. minutt, då Mads Solheim Mortensen som sette inn Florø sitt første mål i kampen. Fire minutt før pause dobla Lorent Callaku heimelaget si leiing. 2-0 var også pauseresultatet.

Andre omgang var rundt 20 minutt då Eid reduserte til 2-1 på straffe. Straffesparket var det Vebjørn Høynes som tok seg av. To minutt etter Eid si redusering auka Florø sin innbytar, Alioune Ndour til 3-1. Same mann sette inn det siste målet i kampen, slik at det endelege resultatet vart 4-1 til heimelaget.

Kampfakta Florø 2 – Eid 4-1 (2-0)

Florø Kunstgras

Dommar: Per Oddvar Lien, Høyanger IL

Assistentdommarar: Jonas Sande Mossestad, Førde IL og Magnus Ødven Gryttingm Sandane Turn og Idrettslag

Mål:

1-0 34. min. Mads Solheim Mortensen

2- 0 41 min. Lorent Callaku

2-1 64. min. Vebjørn Høynes str.

3-1 66. min. Alioune Ndour

4-1 90. min. Alioune Ndour

Eid: Sander Torheim Frislid, Daniel Haus, Adrian Hagen Henden, Espen Nødset Rosø, Johan Pasit Skorge, Henning Haugen (K), Marius Henriksen, Simen Lefdal, Vebjørn Høynes, Joakim Frislid Vedvik og Kristian Lefdal. Innbytarar: Kristian Årskog, Eirik Wik Leite og Ole-Andreas Aarvik

Resultat

Tornado Måløy - Fjøra 0-2

Stryn - Dale 2-0

Florø 2 - Eid 4-1

Studentspretten - Vik 5-3

Årdal - Bremanger 7-0

Tabell Kretsligaen