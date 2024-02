For en fantastisk følelse det var å komme over kanten og se sola på tirsdag. Når man går samme turen på omtrent samme tid på hverdagene så er det et aldri så lite høydepunkt. I tillegg så slipper jeg å finne frem hodelykta på vei ned igjen.. en bekreftelse på at det går mot lysere tider. Et lite lyspunkt nå når det igjen er meldt vind dei neste dagene.. det blir flere fjellturer med sol på hverdagsturene på Gangeskaregga fremover.