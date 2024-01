Desse fjellovergangar var stengde tidleg tysdag morgon:

* E6 Dovrefjell. Statens vegvesen opplyser at vegen er stengd på grunn av uvêr, og at tid for opning førebels er berekna til klokka 9.30, men at tida er usikker og kan endrast.

* E134 Haukelifjell. Berekna opning er klokka 9, men også her er tidspunktet usikkert.

* Fylkesveg 50 Hol-Aurland. Det er stengt mellom Berdalstunnelen og Myrland på grunn av uvêr og rasfare. Opning er førebels sett til klokka 14.30.

* Riksveg 7 Hardangervidda. Opningstidspunkt er usikkert. Det blir gjort ei ny vurdering klokka 12.

* Riksveg 15 Strynefjellet. Berekna tid for opning er klokka 15.

* På riksveg 52 Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring.

