Åge Starheim, leiar i Selje Pensjonistlag. Foto: Joakim Vedvik

Kjempar for dei eldre - feira seg sjølv

Torsdag var Selje og Bryggja Pensjonistlag samla for å feire den internasjonale Eldredagen i regi av Pensjonistforbundet. Omkring 60 frammøte frå dei to pensjonistlaga var til stades for å diskutere dei eldre sine rettar og feire dei eldre.