Jeg fant, jeg fant. På vei ned på fjellturen onsdag oppdaget vi at jeg manglet 1 vott, og ikke bare det.. vannflasken var også forsvunnet Godt utrustet med brodder denne gangen blei det ny tur i dag på leit etter "hittegods". Den sorte votten i skuffen heime er overlykkelig over å ha blitt gjenforent med sin "make", men den lyseblå flasken er fortsatt forsvunnet. Gir jo ikke opp på første forsøk, men om noen herfra tilfeldigvis skulle snuble over en ensom forlatt lyseblå vannflaske i fjellet her så savner den nok den varme og lune plassen sin i skapet her heime Uansett blei det en fin tur i fjellet i dag og en fin start på helgen.