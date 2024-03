Tal frå SSB viser at berre 61 prosent av fedrar i Stad kommune tok ut full fedrekvote eller meir i fjor. Det betyr at berre 61 prosent tok ut 15 veker med full løn, eller 19 veker med 80 prosent løn.

Samstundes som tala også viser at kvinner tener berre 67 prosent av det menn tener, arbeidstakarar i kommunen.

Leit å sjå

–Det er leit å sjå at vi ikkje er komne lenger med likestillinga. 15 veker for fedrar blei innført for at far og barn skulle få meir tid saman i barnet sitt første leveår. Men når heile 39 prosent ikkje nyttar seg av ordninga fungerer det ikkje etter intensjonane, seier Kvåle som ikkje har ei oppskrift på korleis ein kan få fleire fedrar til å ta meir omsorg for barnet første året.

Kva er bak tala?

Kvåle trur også det kan gøyme seg noko som påverkar tala.

– Det kan vere mange årsaker til at det er såpass låg prosent tek ut fedrepermisjon. Eg veit ikkje kva som er årsaka, men eg tenkjer at dette er viktig å få belyst. Skal vi få fleire fedrar til å ta ut heile fedrekvoten eller meir, må vi vite meir om kvifor dei ikkje brukar desse rettane, understrekar Kvåle som seier at det er ein klar samanheng mellom far som omsorgsperson i heimen og mor si løn.

Trur på dagens fedrar

–Men trass denne dystre statistikken har eg tru på unge

fedrar i dag. Eg ser at det er ein heilt anna vilje og kultur for menn å ta del i omsorgsoppgåver på lik linje med kvinner i dag, seier Kvåle.