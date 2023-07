Lars Arve Vangberg og Stine Øverland fyller tradisjonen tru opp med overnattingsgjestar i kvar krik og krok av huset, når det er festival i bygda. Foto: Ingebjørg Nilsen

– I fjor gjekk vi på ein smell – i år har vi bygd ekstra soverom

– I fjor gjekk vi på ein smell med for lite sengeplass. No har vi utvida med eit soverom, så vi slepp kanskje at nokon må sove på madrass på vaskerommet, seier Lars Arve Vangberg.