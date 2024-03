Den 20. februar i år blei Izabella og Tor Erik Hjelle Halsteinslid foreldre for første gong.

Fiskaren frå Haugen i Stad kommune rakk akkurat heim til fødselen, og no har han vore heime sidan. Ein ny tur ute på sjøen blir i midten av april. Det betyr at han får vere heime litt under to månader med sitt førstefødde barn no i denne første tida. Dette fordi han har fått sin friperiode i samband med termin og planlagt fødsel.

Ønskjer 15 veker permisjon

I dag er det slik at fedrekvoten er på 15 veker med hundre prosent løn, eller 19 veker med 80 prosent løn. Dette er veker som far må ta ut, og dei kan ikkje overførast til mor. Om ikkje far nyttar seg av desse vekene fell dei bort.

– Eg ønskjer absolutt å vere heime med barnet og ta ut heile farspermisjonen no dette første året. Det er dette eg prøver å få til no, og då må eg i første omgang få permisjon frå 9. mai, då mor til barnet skal starte i ein jobb, seier Tor Erik som då kanskje må få permisjon i ein periode han skulle ha vore på sjøen for å fiske. Det betyr at han må møte velvilje frå arbeidsgjevar for å få permisjon i ein kanskje hektisk fiskeperiode, og at han vil kome til å tape pengar.

– Det er ikkje avgjort enno kva for ein båt eg skal ut på då i mai. Men eg vil nok få ta ut farspermisjon, det er rettar som vi har og som arbeidsgjevar ikkje kan nekte oss, seier Tor Erik som trass både tap av pengar, og eit komplisert system å finne fram i på NAV, vil prioritere å vere heime med sin nyfødde son.

Vanskeleg med NAV

Tor Erik opplyser at den største oppgåva for han har vore å finne ut av korleis han som fiskar skal søkje NAV om pengar under farspermisjonen.

– Det er andre reglar for fiskarar enn for andre arbeidstakarar. Eg har vore i kontakt med NAV utan å få den hjelpa eg treng for å finne fram i systemet, seier han. Fjordabladet har vore i kontakt med leiar for NAV-Nordfjord, Monica Osvold. Ho seier at ho vil undersøkje denne saka nærare, og at det finst ekspertar på fedrepermisjon hjå NAV-kontaktsenter som dei får råd og rettleiing frå.

For Tor Erik handlar det også om å få ein kabal til å gå opp.

– For meg er det viktig å vere heime med barnet, og så vil eg gjerne tilpasse planane som mor til barnet har. Ho skal jobbe i ei sesongbasert bedrift, og har mest jobb no i sommarhalvåret, seier Tor Erik som har vore fiskar i over tre år, og er ute på sjøen med ein grunnbasis på 187 dagar i året, eller litt over eit halvt år. Maksimalt har han vore ute 263 dagar i året, eller nær ni månader. Noko som betyr tre månader fri.

Stad kommune har berre fire kommunar under seg i Sogn og Fjordane når det gjeld å ta ut fedrekvoten. Heile tretten kommunar kjem betre ut, med Gloppen og Stryn som dei beste i Nordfjord. Foto: Graf etter tal frå SSB

Tal frå SSB frå 2008 til 2022 viser at det er lite auke i å ta ut fedrekvoten. Dette gjeld både i tidlegare Selje og Eid kommunar, og no Stad kommune. Trass større andel til far er det mange fedrar som enno ikkje tek ut full fedrekvote. Foto: Inger Træen

Få tok ut farspermisjon i Selje

Ser ein på tal frå SSB låg tidlegare Selje kommune langt nede på statistikken når det gjeld å ta ut farspermisjon. I åra 2008 til 2019 var det 59 prosent av fedrane i Selje kommune som tok ut heile fedrekvoten eller meir. Tilsvarande andel for Eid kommune i same periode var på 67 prosent av fedrane. Ein ser også at samanslåing med Selje har påverka prosentandelen som Stad kommune no kjem ut med, som ligg på 62 prosent i gjennomsnitt sidan kommunesamanslåinga for tre år sidan.

Seier alltid ja

Tor Erik Hjelle Halsteinslid har enno ikkje bestemt seg kva for ein båt han skal reise ut med i mai, og vil difor ikkje seie namn på aktuelle reiarlag.

Fjordabladet har vore i kontakt med Ervik havfiske, med spørsmål om fedrekvote og det å skulle ta ut farspermisjon. Dette er uavhengig av saka som omhandlar Hjelle Halsteinslid.

På uavhengig grunnlag seier mannskapssjef Kai Inge Fløde i Ervik havfiske at dei alltid seier ja når tilsette fiskarar spør etter fedrepermisjon.

– Med oss så er det seks veker på sjøen og seks veker heime. Dei fleste tek ut fedrekvoten i dei vekene dei er heime. Men om dei vil ta den ut i ein periode då dei eigentleg skulle ha vore på sjøen så er ikkje det noko problem. Vi seier ja fordi vi meiner det er viktig at far også får tilknyting til barnet i det første leveåret. Og sjølvsagt seier vi ja fordi alle fedrar har rett på 15 eller 19 veker farspermisjon, seier Fløde som opplyser at Ervik havfiske har ti båtar og til saman 200 fiskarar tilsett.

– Vi har mange å ta av, og kan kanskje lettare setje inn vikarar der det trengst. Men på den andre sida kan det også bli mange hol å fylle, seier Fløde som har merka sterk oppgang i å ta ut farspermisjon dei siste sju, åtte åra.

– Eg har vore mannskapssjef i 25 år, og i dei første åra var aldri farspermisjon eit tema.

No er det bra at også far tek si rolle i omsorg frå barnet heilt frå starten. Eg har sjølv vakse opp med ein far som var på sjøen, som var lite heime då eg vaks opp. Det er bra at dette har endra seg i våre dagar, understrekar Fløde.