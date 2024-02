Sjå «Tonar for fred» direkte

Line Dybedal har tatt initiativ til solidaritetskonserten «Tonar for fred» til inntekt for Gaza til inntekt for Leger Uten Grenser.

Konserten går av stabelen i Operahuset Nordfjord måndag kveld klokka 19. Måndag ettermiddag var konserten nesten utselt.

Får du ikkje høve til å sjå konserten i Operahuset Nordfjord, kan du sjå den direkte her.

Artistar: Helgesenkoret

Olga Pavlova

Sindre Kvalheim

Jon-Vegar Sole Sundal

Hilde Myklebust

Atle Oen

Hege Naustdal

Line Dybedal

Martha Pavelich

Sunniva Honningsvåg

Jon Inge Sigerland

Paul-Inge Angelshaug

Konferansier: Mari Saltkjel

Sendinga er sponsa og produsert av Øystein Torheim i samarbeid med Runar Sandnes og Joakim Vedvik.

Det er Line Dybedal som har tatt initiativet til denne solidaritetskonserten i Operahuset i kveld.