Statsadvokatane i Hordaland og Sogn og Fjordane har tatt ut tiltale mot ein mann i 20-åra frå Nordfjord.

Han er tiltalt for at han i november i fjor skal å ha køyrt bil i 75 km/t i ei 60-sone i Måløy. Han er også tiltalt for å ha køyrt bilen utan gyldig førarkort.

19 dagar seinare skal han ha køyrt bil i Eidsgata på Nordfjordeid - framleis utan å ha gyldig førarkort. Han er tiltalt også for dette forholdet.

To dagar etter det igjen vart han stoppa på Rv 15 i Sel - også no utan å ha gyldig førarkort. Tiltalen gjeld også denne køyringa.

Køyreturen i Sel skal ifølgje tiltalen ha enda med at han køyrde av vegen, og han er no tiltalt også etter vegtrafikklova § 31 første ledd, jf. § 3 «for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Mannen frå Nordfjord er også tiltalt for å ha brukt narkotika. Blodprøve tatt av han etter køyreturen i Måløy skal ha vist at han hadde THC i blodet, heiter det i tiltalen.

Mannen er også tiltalt for å ha nekta å oppgi namn til politiet då han vart stoppa. Ved seinare blodprøve på legevakta skal han ha nekta å opplyse om si noverande adresse då politiet spurte han om dette. Han er dermed tiltalt etter straffeloven § 162 første punktum «for ikke å ha oppgitt sitt navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel til en polititjenestemann som ba om opplysningen som ledd i tjenesteutøvelsen.»

Mannen er også tiltalt for å ha bedt ein politibetjent om å halde kjeft og kalla politibetjenten for «rasist» og «terrorist».