Nyhende

Eit knapt fleirtal i Stad kommunestyre, beståande av Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet, vedtok å greie ut ei halvering av den kommunale delen av formuesskatten. Det vi skal vere glade for er at det er snakk om ei utgreiing, og ikkje eit vedtak om ei halvering. I utgangspunktet kunne ein spekulert og fundert over korleis enkelte av partia som røysta for utgreiinga, og som i ny og ne held «solidaritetsfana» høgt, kunne bli med på eit slikt vedtak. Vi går ut frå at når ein ber om at ting skal greiast ut, så er det fordi ein seinare ønskjer å gjere eit vedtak. Kanskje tek vi feil. Kanskje det berre var eit grep frå Venstre og Høgre for å sikre fleirtal for sitt kommunebudsjett. Slik vi kjenner det politiske miljøet, ville nok Venstre og Høgre sikra seg fleirtal okke som.