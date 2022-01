Breiare opptakskrav til lærarutdanningane frå 2022

Frå våren av vert det to alternative vegar til lærarutdanninga. No må søkarar enten ha minst 40 skulepoeng og karakteren 3 i matematikk og norsk, eller minst 35 skulepoeng, 3 i norsk og 4 i matematikk. Målet er at alle lærarar i norsk skule skal ha lærarutdanning.