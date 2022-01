102 nye positive prøver

Nyhende

Torsdag analyserte Helse Førde 157 prøver og 102 av dei var positive. Dette viser Helse Førde sine oppdaterte tal fredag.

Helse Førde opplyser ikkje kvar dei positive prøvene er tatt.

Kommunane i Helse Førde sitt område vel sjølv kvar dei ønskjer å sende koronaprøver som vert tatt. Difor kan prøver bli analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Mange testar seg også berre ved hjelp av hurtigtestar, og det vil vere mørketal. Likevel viser tala frå Helse Førde ein trend over tid.

Smitterekord

Det siste døgnet er det registrert 16.877 nye koronasmitta i Norge, noko som er ny smitterekord. Dagen før vart det også sett ny smitterekord med 15.987 koronasmitta.

Det er også ein del smitte i Helse Førde sitt område, som dei oppdaterte tala viser. Ifølgje VG sine tal er Stad mørkegult på kartet med 51 nye registrerte smitta dei siste 14 dagane. Per 100.000 innbyggjarar er dette 535,9.

Gloppen er lysegult på kartet og har 25 registrerte smitta dei siste 14 dagane. Per 100.000 innbyggjarar er dette 424,8. Bremanger er også lysegult på kartet med 15 registrerte smitta dei siste 14 dagane. Per 10.000 innbyggjar er dette 417,0.

Stryn er oransje på kartet til VG med 131 registrerte smitta dei siste 14 dagane. Per 100.000 innbyggjar er dette 1840,4. Kinn er også oransje på kartet til VG med 303 nye registrerte smitta siste 14 dagane. Dette er 1765,7 per 100.000 innbyggjar.

Sunnfjord er også oransje med 262 registrert smitta siste 14 dagane. Dette er 1189,8 per 100.000 innbyggjar. Luster er også oransje med 73 registrert smitta siste 14 dagane. Per 100.000 innbyggjar er dette 1406,8. Solund er også oransje med 17 smitta dei siste 14 dagane. Per 100.000 innbyggjar er dette 956,7.

Sogndal (112 registrert siste 14 dagane), Fjaler (23 siste 14 dagane), Årdal (28 siste 14 dagane), Lærdal (12 dei siste 14 dagane) og Aurland (17 dei siste 14 dagane) er mørkegule på kartet til VG.

Askvoll, Hyllestad, Gulen og Vik er lysegule på kartet, og Høyanger er endå lysare.

897 positive

Mellom torsdag 13. januar og torsdag 20. januar har Helse Førde meldt om 897 positive prøver etter at 1452 prøver er analyserte.

Så langt denne veka har Helse Førde analysert 961 prøver og 640 har vore positive.

Torsdag 13. januar: 122 analyserte prøver, 56 positive

Fredag 14. til og med søndag 16. januar: 369 analyserte prøver, 201 positive

Måndag 17. januar: 76 analyserte prøver, 55 positive

Tysdag 18. januar: 388 analyserte prøver, 247 positive

Onsdag 19. januar: 340 analyserte prøver, 236 positive

Torsdag 20. januar: 157 analyserte prøver, 102 positive

To koronapasientar

Ifølgje Helse Førde er to pasientar med stadfesta covid-19 smitte innlagde på sjukehusa i Helse Førde. Ein av pasientane er på intensivavdelinga og får respiratorbehandling.

Fire pasientar med covid-19 i Helse Førde er døde i løpet av pandemien.