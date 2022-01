Skal bruke 2022 på å skrive bok

Nyhende

– Det går greitt med oss, det er ikkje krise. Minibakeriet går bra, men i gata har vi gått ned 400.000 kroner samanlikna med året før. Vi har ulike prosjekt som mellom anna matkasselevering, men vi får nok ikkje eit like bra overskot som vi hadde i 2020. Eg er ikkje bekymra, men det går ut over tilsette som er permittert og meg sjølv. Det går utover alle. Difor kjem dette her bokprosjektet inn i bilde, slik at eg kan gjere noko kreativt som gir inntekt, fortel Leon Knapskog, som driv Minibakeriet og ein av eigarane av Aske Gatemat & Bryggeri.