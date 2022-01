18 nye smitta i Stryn

Nyhende

- Vi har 18 personar med positiv test på koronavirus. Åtte av desse er 18 år eller yngre. Klassar med smitte blir informert av skulen, og dei gir ut informasjon om anbefalt testing, opplyser Stryn kommune i ei pressemelding.

Ni nye i Gloppen

Det er registrert ni nye personar som har testa positivt for korona i Gloppen sidan fredag, opplyser Gloppen kommune måndag.

Seks personar er nærkontakter til tidlegare smitta. 3 personar har ukjent smitteveg. Aktuelle nærkontakter er varsla og vert fulgt opp i tråd med nasjonale retningslinjer.

- Vi ser no at det er smitte i ulike delar av kommunen og forventar at tal smitta vil auke. Dette betyr at risikoen for å verte smitta vil auke. Noko av det viktigaste ein kan gjere for å beskytte seg sjølv og andre er å vaksinere seg. Ta kontakt på vaksinetelefonen om du ynskjer vaksine. Det er også viktig å vere heime ved symptom på luftvegsinfeksjon og teste seg, påpeikar Gloppen kommune i ei pressemelding.

Åtte nye i Volda

Volda kommune har gjennom helga fått meldt om til saman åtte positive koronasmitta. Fem var kjent smitteveg og tre av dei har ukjent smitteveg. To er truleg smitta i utlandet.