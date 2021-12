Alle elevar skal testast før skulestart etter juleferien

Nyhende

Det seier Thomas Vingen Vedeld, kommuneoverlege i Stad, som viser til at helsestyresmaktene tilrår at alle skuleelevar vert testa med ein hurtigtest for covid-19 før dei kjem tilbake på skulen etter juleferien.

‒ Dette gjeld sjølv om eleven er heilt symptomfri. Testen bør takast same morgon som eleven skal møte på skulen, eller kvelden før. Alle lærarar i skulane og alle tilsette i barnehagane i kommunen vil også teste seg på same måte, seier Thomas Vingen Vedeld som legg til at det er rundt 1600 testar som skal pakkast om og sendast ut til skulane.

Utan kostand

Testane vert levert ut frå kommunen utan kostnad. Utlevering av testar til elevar i grunnskulen (1. til 10. trinn) vil skje ved dei ulike skulane søndag 2. januar.

‒ Meir Informasjon om tid og stad for henting vert sendt ut til dei føresette frå kvar skule. Det følgjer med brukarrettleiing og informasjonsark om isolasjons-/karantenereglar med kvar test. Heimar som elles har hurtigtestar tilgjengeleg frå før (tidlegare utlevert eller kjøpt sjølve), kan nytte desse.

Vidarergåande

Eid vidaregåande skule vil også organisere testing av sine elevar ved oppstart etter juleferien, og skulen vil sjølv informere elevar og føresette om dette, seier kommuneoverlege Vingen Vedeld som minner om at testane ikkje toler frost og at alle som hentar testar skal bruke munnbind.