Nyhende

No er det klart at Sogn og Fjordane Musikkfond (SOMU) gir tilskot til seks innspelingsprosjekt frå Nordfjord. SOMU er eit sjangeruavhengig fond med tilskotsordningar for artistar og arrangørar frå Sogn og Fjordane. I fagjuryen sat Viggo Randal, Ingrid Heieren Sølvberg og Thea Hjelmeland.