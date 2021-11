Spelar sin første festivalkonsert i Norge på mange år

Nyhende

Fredag vart det klart at den norske artisten Sondre Justad speler på Malakoff neste sommar. Sondre Justad har hatt ei pause, men er no tilbake og har så langt i år kome ut med singlane «Sorry (feat. Musti)» og «Chill litt». Den norske artisten, som sist spelte på Malakoff i 2017, er også kjend for låtar som «Riv i hjertet» som har over 19,4 millionar streams på Spotify og «Ikke som de andre» med over 17,5 millionar streams.