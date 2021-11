Stad Ap kjem til å opptre ansvarleg i det vidare arbeidet med budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 til 2025.

Nyhende

Det seier Judith Kvåle, leiar i Stad Ap, kommunestyrerepresentant og nestleiar i Helse- og omsorgsutvalet i Stad kommune, samstundes som ho understrekar at forslaget til kommunedirektøren om å auke eigedomsskatten frå 3,5 til 4 promille på private bustader og fritidsbustader og dessutan å innføre eigedomsskatt for næring frå 2023, nyleg har kome på bordet og at partiet vil ha ei intern drøfting før partiet seier noko meir konkret til Kommunedirektøren sitt forslag.