Søndag går TV-aksjonen NRK av stabelen, og i år går pengane som vert samla inn til Plan International og kampen mot barneekteskap. At barn skal få vere barn, ikkje brud. At jenter skal ha moglegheit til å velje si eiga framtid, bestemme over eigen kropp, få gå på skule og bli lytta til.