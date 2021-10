Nyhende

Eid seniortreff har eit nytt møte onsdag 27. oktober på Betania på Nordfjordeid, ifølgje Karin Cupper. Gjesten under seniortreffet er Stein Robert Osdal. Han tek turen for å snakke om mellom anna jobben som leiar i KFUK-KFUM. Det vert også allsong, loddsal, kaffi og kaker slik som vanleg. Karin Cupper håper at mange vil ta turen.