Populært tilbod

Medan fødeavdelinga i Førde har få einerom, og det er vanskeleg for far å får vere i avdelinga, er det på God start tilbod om barselomsorg i familierom, far kan bu i avdelinga saman med mor. Her vert det brukt god tid til hjelp med stell, spesielt for førstegongsfødande, og det blir gitt hjelp til å kome i gang med amminga. Tilbodet erstattar også det første «jordmor-heim»-besøket, sidan kvinna då er innlagt på God Start.