Familiebedrifta Selje Trevare selt til Bygger’n

– Viktig å sikre vidare drift

– Då vi bestemte oss for å forsøke å få til eit sal av aksjeselskapa Selje Trevare og Selje Trevare Eiendom, var det avgjerande for oss å sikra vidare drift i Selje, og at eigedomsmassen blei teke godt vare på.