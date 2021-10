No er det jul i butikkane – julebrussaft er det store

Nyhende

P24-7 Juleradioen gjekk på lufta 24. september, akkurat tre månadar før sjølvaste julaftan. Nokre tykkjer det er på sin plass med «Have Yourself a Merry Little Christmas», «White Christmas», «O helga natt», «Når himmelen faller ned» og «Fairytale of New York» allereie i oktober. Nokre tykkjer det er altfor tidleg.