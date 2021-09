Regjeringa ventar med gjenopninga – hoppar seinare over trinn 4

Nyhende

– Sjølv om vi no blir ståande på trinn 3, er vi på veg til ein normal kvardag med auka beredskap. Når vi kjem dit, og vi har fått betre kontroll over situasjonen i skulane, er vurderinga at vi kan gå rett dit. Omsett: det blir ikkje noko trinn 4, seier statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse torsdag.