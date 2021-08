Fryktar turistdød langs norskekysten

Nyhende

–Frykta mi er at dei nye miljøkrava er så utopiske at næringslivet sluttar å investere i små lokal- og bygdesamfunn som er avhengig av cruisenæringa. Vi må gi næringa tid til å omstille seg, sa AP-ordførar i Vestvågøy, Remi Solberg, under Arendalsveka, i følgje ei pressemelding.