Ein magisk kveld – artistane og publikum strålte om kapp

Nyhende

Fredag kveld var det klart for den andre kvelden på rad med konsertar i Amfiet. Denne festivaldagen var blant det som vart først utselt i år. Med artistar som Malin Pettersen, Ruben og Dagny låg det an til å bli ein bra kveld. Det vart det, og artistane og publikummet på 800 strålte om kapp. Det var tydeleg at konsertar har mangla i liva til publikum og artistane dei siste månadane.