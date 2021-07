Var med og sykle inn 12 millionar kroner

Eg bestemte meg for å bli med på dette etter at vi hadde hatt familieråd i fjor haust

Nyhende

Laurdag ettermiddag var dei to, resten av teamet og regionlag frå heile Norge framme i Trondheim. Det markerte avslutninga på ein sykkeltur som blei innleia i Bergen for halvannan veke sidan. Dei to lokale slitarane var ein del av Team Rynkeby Vestland. Aviv fortel til Fjordabladet at dei hadde ein fantastisk tur, og at det kjennast godt å få bidra til eit så bra formål som det Barnekreftforeningen faktisk er.