Oppdaga brot på drikkevassforskrifta i kommunen

Nyhende

Drikkevassforskrifta §15 seier at vassverkeigaren skal sikre at vassforsyningssystemet sitt distribusjonssystem er i tilfredsstillande stand og vert drifta på ein tilfredsstillande måte for å hindre at drikkevatnet blir ureina. Vassverkeigar skal sikre at det vert utarbeidd ein plan for korleis distribusjonssystemet skal bli halde ved like og fornya, og at denne planen er oppdatert og vert følgt.