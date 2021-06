Vil bygge 12 nye bustader i Hotellhagen

Nyhende

Dvergsdal & Sunde Bygg AS v/Andre Sunde har no søkt om rammeløyve med tilhøyrande dispensasjon for oppføring av tre firemannsbustadar med pulttak og eitt tilleggsbygg med 4 carportar med tilhøyrande boder på Sandplassen/Hotellhagen. Dispensasjonssøknaden gjeld takvinkel og maksimal gesimshøgd.