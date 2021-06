Leikanger fekk takk for godt samarbeid

Nyhende

– Det har letta jobben for meg som leiar å ha deg som kommunalsjef, du er kunnskapsrik, imøtekomande og hjelpsam. Det er godt å ha nokon å ringe til, godt å kunne lene seg på at administrasjonen kan og veit. Leiar i Utval for areal og eigedom, Gunn Sande (Sp) kom med ros, blomar og marsipankake for å markere at det var siste møte med Elin Leikanger som kommunalsjef i Stad kommune.