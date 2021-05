Nyhende

Ein må no tilbake til torsdag 13. mai for å finne ein ny smitta i Stad. Prøvesvar torsdag sist veke viste nemleg at ein av dei 27 personane som vart testa onsdag på Nordfjordeid, var smitta av covid-19. Denne personen var allereie i karantene på grunn av kjent smitte i husstanden. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld var det ingen nye nærkontaktar i saka.