Nyhende

- Siste månadane har det vore utført eit viktig arbeid på nedre Sjåstad industriområde. Det har vore bygt heilt ny tilkomst for oss som er etablert på området, samt at Stad kommune har bygt brannstasjon og Dragefamilien har etablert verkstad. Vi gler oss over utviklinga !!, fastslår Raymond Myren, dagleg leiar i Stad Kystbygg.