Rår frå akvakultur i Sildagapet

Nyhende

Fiskeridirektoratet region Vest ser klare konfliktar mellom næringsinteresser i sjø, særleg ytre del av kommunen rundt Stadhalvøya; indre del av Sildagapet (Dragsfalla og inn). Dei rår frå område til akvakultur i Sildagapet med Røysetfjorden og Skorpefjorden, med bakgrunn i at dette er ressursområde for fiskebestandar i regionen og også er eit område med stor fiskeriaktivitet. Dei viser til at akvakultur kan få negative konsekvensar for viktige naturtypar i det marine økosystemet. Med registrerte gyteområde for fleire fiskeartar saman med viktige naturtypar og eit rikt marint biologisk mangfald utgjer dette eit heilskapleg funksjonsområde for fiskebestandar i regionen.