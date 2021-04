Mange vil ha stein

Nyhende

Dette gjeld mellom anna ny molo og hamnestruktur på Leikanger. Dette prosjektet låg ikkje inne i kommunedelplanen for sjøområda ved offentleg ettersyn og er heller ikkje godkjent i detaljreguleringsplan. Prosjektet har kome inn som ei politisk «bestilling» undervegs i planprosessen. Administrasjonen tilrår at arbeidet med forprosjektet held fram som skissert, og at arealbruken i sjø blir vurdert i samband med framlagt sluttrapport.