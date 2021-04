Nyhende

Fjordabladet har fått spørsmål frå Heggjabygda om Telenor har lova Stad kommune å behalde koparnettet inntil der er tilgang på fiber og om ein kan risikere at det går ut over fiberutbygginga at mange kjøper trådlaust breiband. Vedkomande peikar også på at det framleis er mange som hentar breibandtenester frå koparnettet.