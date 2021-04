Nyhende

NVE gjennomfører tilsyn ved Okla vindkraftverk for å kontrollere at anleggsarbeidet er i samsvar med konsesjon og godkjende planar. Tilsynet er planlagt 14. april og med oppmøte ved Falck Renewables vind sine kontor i Ervik. Senioringeniør i NVE, Randi Holme opplyser at på grunn av koronarestriksjonar vert Stad kommune invitert til å delta med ein representant.